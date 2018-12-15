أمين العاصمة صنعاء يقدم خلاصة حول اتفاق السويد: شكراً لوفد الشرعية والتحالف

قدم أمين أمانة العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل خلاصة متابعته وتقصيه في تفاصيل الاتفاق الموقف في ختام مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة وحاولت الميليشيات تفسيره بطرق تخدمها.

وقال جميل في تغريدة رصدها بعد متابعتي للحقيقه واتضح لي الغموض دعوهم يفسروا الاتفاقات كيفما يشاءون شكرًا لوفد الشرعية على جهوده اخرجوا من الميناء صاغرين وبعدها المدينة انتهى.

وأضاف: شكرًا للتحالف شكراً للعملاقه شكرًا حراس الجمهورية شكرًا للمقاومة التهامية لولاكم ما وصلنا الى هنا.