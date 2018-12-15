مسؤول بسفارة اليمن بمصر يكشف موقفاً إنسانية لأمرأة تعرضت للظلم

كشف المسؤول في سفارة اليمن بالعاصمة المصرية القاهرة ابراهيم الجهمي عن قصة مواطنة يمنية ظلمها زوجها ولكن متعاونين وقفوا معها.

وقال الجهمي في منشور على حسابه رصده الدنيا لسة بخير .. ما احوجنا لامثال هؤلاء في زماننا.

حضرت اليوم جلسة بمحكمة في اطراف محافظة الشرقية لمواطنة يمنية لم تشفع لها غربتها وبعدها عن الاهل والوطن لتقع ضحية كيد ظلم زوجها واسرته ولم يرحموا حتى طفلها الرضيع وسلبوها ذهبها وكل ماتملك وتفننوا في امتهانها مستندين الى علاقاتهم باصحاب النفوذ في المنطقة .

وأضاف أنه ومع كل ذلك هيأ الله لها اهل الخير الذين ساندوها ووقفوا باصالتهم وشهامتهم ونخوتهم بجوارها رافضين أي مقابل الا وجه الله تعالى واخص بالشكر المحامي الاستاذ / محمد السيد محمد أبو عكلة، والذي بذل جهده ووقته ومعاونيه لنصرة المواطنة والمرافعة والدفاع عنها في اربع قضايا مختلفة تواجهها المواطنة .

وقال: حينما عرضت عليه دفع اتعابه ولو جزء يسير منها رفض رقضا قاطعا .. وقال لي بتاكيد واصرار ( إنما ابتغي بذلك وجه الله ) .. اوجه له التحية واسال الله تعالى ان يكتب ذلك في ميزان حسناته وسوف افتح معه خط للتعامل مع مواطنينا لمن يرغب في ذلك ان شاء الله .