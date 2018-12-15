تفاصيل اصابات مرتادي سواحل أبين بكائن غريب.. وخدابخش يحذر المواطنين

أهاب مدير مكتب الصحة والسكان بعدن، الدكتور جمال خدابخش، بمرتادي البحر في ساحل ابين باخذ الحيطة والحذر من حالات تحسس وإغماء وضيق في التنفس جراء التصاق أجزاء لأحد الكائنات البحرية في أجساد عدد من الحالات التي وصلت مستشفيات المدينة.

وقال مدير مكتب الصحة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان مستشفيات عدن تعاملت منذ أمس الجمعة مع ٦٠ حالة وصلت لها من مرتادي البحر بساحل ابين وهم يعانون من حالات تحسس و إغماء وضيق في التنفس جميعها استجابت لعلاج التحسس.

وطالب خدابخش مركز علوم البحار وصحة البيئة بعدن النزول إلى البحر لفحص الكائن البحري وتحديد نوعيته وأماكن وأزمنة تواجده، مشيرا الی ان وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم وفريق طبي يتابعون الموضوع عن كثب ويعملون علی تقدير الحالات ومتابعة علاجها.

وكانت عددا من الحالات قد ظهرت أمس الجمعة مصابة بتلك الأعراض وتضاعفت إعدادها بعد قدوم حافلة طلاب من محافظة لحج وعائلات أخرى الى ساحل ابين وارتادت البحر وظهرت عليها نفس الأعراض وتم العثور علی حيوان بحري صغير يشبه قناديل البحر ملتصق في أجساد الطلاب والمصابين.