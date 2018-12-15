نائب الرئيس يجدد الشكر والتقدير لدول التحالف العربي على دعم الجبهات

جدد نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، الشكر والتقدير، للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف العربية لدعم جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .. مشيداً في الوقت نفسه بالمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش وما يقدمونه من تضحيات وصمود أسطوري .

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح للوقوف على الأوضاع العسكرية في جبهات القتال وتثبيت الأمن في المناطق التي تم تحريرها في محافظة حجة.

واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى موجز عن التطورات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال وما يسطرونه من ملاحم خالدة بدعم الأشقاء في التحالف في سبيل تحرير اليمن وإفشال المشروع الإيراني، ناقلاً تحيات وتهاني فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالانتصارات التي تتحقق في جبهات المنطقة.

وعبر قائد المنطقة العسكرية الخامسة عن شكره وتقديره لإهتمام القيادة السياسية، مؤكداً جاهزية الوحدات ومنتسبيها الأبطال لتنفيذ المهام الموكلة إليهم والعمل بجد وإخلاص وثبات.