مصدر أمني يحذر مرتادي سواحل أبين من كائن غريب تسبب بوفاة حالة

نشر مصدر أمني في مدينة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن تحذيرا هاما لمرتادي ” ساحل ابين ” أكد بأن عليهم أخذ الحيطة والحذر .

حيث نشر مدير شرطة خور مكسر العقيد ” ناصر عباد الحسني ” منشور تحذيري في صفحته على الفيسبوك صادر عن ضابط البحث في مستشفى الجمهورية قال فيه ان 9 حالات إغماء خطيرة وصلت الى مستشفى الجمهورية لأطفال وشباب تعرضوا للدغ من كائن غريب بساحل أبين.. مشيرا أن إحدى الحالات توفيت.

وأضاف في المنشور بأن الحالات تعرضت للدغ من كائن غريب منتشر في ساحل أبين لونه مائي يميل للأزرق .

من جانبهم، قال مواطنون بإنهم لاحظوا خلال ارتيادهم لساحل أبين مؤخرا انتشار كبير لهذا الكائن الغريب على امتداد الساحل واصفين شكله بأنه عبارة عن كتلة دائرية لونها مائي يميل للون البحر ولاتتحرك من مكانها ولم يعلموا بأنه خطيره وتلدغ ولدغتها قاتله.

وفي ما يلي نعيد نشر التعميم التحذير الذي نشره مدير شرطة خورمكسر :

تحذير للجميع

تسع حالات اغماء خطيرة لاطفال وشباب

وصلوا مستشفى الجمهورية من ساحل أبين اليوم، بسبب تعرضهم للدغ من شيء غريب

لونه يشبه الماء مايل الى اللون الازرق الفاتح.. واحدى الحالات توفت، ولازالت السيارات تصل تباعاً معها حالات حرجه.