قال مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلي اليمن بأن الجرنال باتريك كاميرا الهولندي سيقود بعثة مراقبة وقف اطلاق النار في الحديدة.
من هو الجنرال باتريك كاميرت؟
ولد الجنرال باتريك كاميرت في هولندا عام 1950، وعمل لسنين طويلة ضمن القوات البحرية الملكية الهولندية ضمن عمليات لحفظ السلام.
بعد ذلك عمل كمستشار عسكري في قسم حفظ السلام في الأمم المتحدة، وعام 2002 أصبح مستشاراً عسكرياً للأمين العام كوفي عنان.
ترأس عام 2016 أكبر عملية للأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، وعينه بعد ذلك بان كي مون رئيساً للتحقيقات في أحداث جوبا عام 2016 وأداء قوات حفظ السلام في جنوب السودان.
وفي 10 أكتوبر 2008 ، فاز “كاميرت” بجائزة كارنيجي والتر للسلام العالمي.
وفي مطلع العام 2016 ، ترأس لجنة التحقيق بظروف الاشتباكات التي احتدمت في 17-18 فبراير 2016 في موقع حماية المدنيين ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في مالاكال.
وفي 14 ديسمبر الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تعيين “كاميرت” لرئاسة بعثة المراقبة الأممية للإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، والذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة.
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