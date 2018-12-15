قال مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلي اليمن بأن الجرنال باتريك كاميرا الهولندي سيقود بعثة مراقبة وقف اطلاق النار في الحديدة.

من هو الجنرال باتريك كاميرت؟

ولد الجنرال باتريك كاميرت في هولندا عام 1950، وعمل لسنين طويلة ضمن القوات البحرية الملكية الهولندية ضمن عمليات لحفظ السلام.

بعد ذلك عمل كمستشار عسكري في قسم حفظ السلام في الأمم المتحدة، وعام 2002 أصبح مستشاراً عسكرياً للأمين العام كوفي عنان.

ترأس عام 2016 أكبر عملية للأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، وعينه بعد ذلك بان كي مون رئيساً للتحقيقات في أحداث جوبا عام 2016 وأداء قوات حفظ السلام في جنوب السودان.