ألغام الحوثي تواصل حصد أرواح المدنيين في الحديدة وتؤرق حياتهم

قالت المقاومة الوطنية إن ألغام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تشكل هاجسا يؤرق أهالي المناطق المحررة في الساحل الغربي اليمن، فيما تسابق الفرق الهندسية الزمن لنزع الألغام في قراهم.

وحسب وكالة 2 ديسمبر، التابعة للمقاومة، استشهد مواطن، اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ما زرعته مليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

ويشكو الأهالي في عديد من مناطق الساحل الغربي المحررة في اليمن أنهم محاصرون بالألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيات الحوثي حول قراهم ولا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم في مزارعهم أو حتى التجول في محيط قراهم التي حولتها المليشيات الكهنوتية إلى حقول ألغام ومتفجرات زرعتها قبل أن تغادر مدحورة.

وأصيب ثلاثة أطفال جميعهم دون العاشرة، أمس الجمعة، بجراح بليغة إثر انفجار لغم أرضي زرعه المليشيات الحوثية في الجراحي جنوبي الحديدة.

وسقط الآلاف من المدنيين قتلى وجرحى، في انفجار ألغام وعبوات ناسفة نتيجة ملايين الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية انتقاما من اليمنيين لاسيما في تهامة الساحل، إلى جانب ضحايا القصف الحوثي العشوائي واليومي على المناطق المحررة المأهولة بالسكان.

وتسابق الفرق الهندسية التابعة للمقاومة اليمنية والتحالف، الوقت في المناطق المحررة لانتزاع وتفكيك الألغام والمتفجرات التي خلفتها مليشيا الإرهاب الحوثية الكهنوتية معطية أولوية المسح والتطهير لقرى ومزارع المواطنين والمناطق الآهلة بالسكان.

وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" اليوم عن نزع 1,123 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 24,075 لغم.