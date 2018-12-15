شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة كشف سبب وفاة شبية الرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية يمنية عن وفاة الرجل الشبيه للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح والذي أثار جدلا واسعا وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له في مطار عدن الدولي أثناء عودته من خارج الوطن لزيارة أهله . ونشر مصعب علي، نجل شقيق الفقيد في منشور على صفحته أن عمه العميد عبدالله حسين الفقيه توفى إثر جلطة دماغية.



شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة كشف سبب وفاة شبية الرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" بعدن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .