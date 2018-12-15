شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش في مجموعة «واتساب» ينتهي باعتقال مدير بنك بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يكن يدرك «غسان محمد أبو غانم»، أن جدالاً في إحدى مجموعات تطبيق المراسلة الشهير «واتساب»، سيوصله إلى سجن الأمن القومي (المخابرات) الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

ففي تمام الساعة السابعة مساء الأحد الماضي الموافق 9 ديسمبر، تلقى «غسان أبو غانم»، مدير فرع «كاك بنك» بشارع الستين، استدعاءً من جهاز الأمن القومي، بالعاصمة صنعاء، وحينما وصل إلى هناك تم اعتقاله وإيداعه السجن وحرمان أهله من زيارته.

ووجه الشيخ «غمدان محمد أبو غانم»، شقيق المعتقل «غسان أبو غانم»، شكوى للنائب العام، تضمنت توضيحاً حول ملابسات اعتقال شقيقه، الذي قال إنه تعرض لاعتقال تعسفي من قبل جهاز الأمن القومي.

وأوضح «أبو غانم» في الشكوى المرفوعة للنائب العام المعين من قبل الحوثيين، إن شقيقه تعرض للاعتقال من قبل جهاز الأمن القومي، بسبب مشادة كلامية في إحدى مجموعات الواتساب، مع شخص يدعى «عبدالله عزيز».

وبحسب الشكوى، فإن شقيقه تعرض للتهديد حينها بالسجن من قبل هذا الشخص، الذي يعمل أيضاً في جهاز الأمن القومي، مبيناً أنه وبعد 20 يوماً من تلقيه التهديد، تم اعتقاله بعد تلقيه اتصال من الأمن القومي يطلب حضوره إلى الجهاز.

وأضاف «أبو غانم»: «من يومها إلى اليوم تم تقييد حرية أخي دون اطلاعنا على سبب ولم يسمحوا لي برؤية أخي من ذلك الحين».