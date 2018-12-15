السعودية تقدم دفعة جديدة من الباصات وناقلات المياه والمعدات الزراعية لـ"المهرة"

وصلت، اليوم السبت، إلى مدينة الغيضة دفعة جديدة من الباصات ناقلات المياه (وايتات)، ومعدات زراعية دعمًا من الحكومة السعودية عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن فرع محافظة المهرة.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة من السيارات تتويجًا للجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ راجح باكريت في التنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وقال باكريت، إنه سيتم تدشين توزيع المعدات ابتداءً من يوم غد الأحد من قبل السلطة المحلية وقيادة التحالف على عدد من الجهات المستهدفة للاستفادة منها في النقل وجلب المياه النقية للأهالي في المناطق المحتاجة، مشيدًا بالدعم السعودي المستمر والمتواصل في مختلف المجالات.