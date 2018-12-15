وضع حجر أساس لمشروع بناء ميناءين في أبين

وضع وزيرا الثروة السمكية، فهد كفاين، والنقل، صالح الجبواني، ومعهم محافظ أبين، اللواء الركن، أبوبكر حسين، اليوم، حجر الاساس لمشروع بناء ميناء شقرة السمكي وميناء النقل بشقره.
ويأتي هذان المشروعان في إطار جهود وزارة الثروة السمكية لتوسيع نشاط الجميعات السمكية وتفعيل نشاط مصنع تعليب الأسماك في المحافظة، والذي تفقد الوزيران مبناها في شقرة الذي تعرض للنهب والتخريب بعد ان كان افضل واكبر مصنع لتعليب الاسماك على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الثروة السمكية بإعادة تأهيل المبنى.
وجرى توزيع 100 قارب سمكي لصيادي محافظة ابين على طول الشريط الساحلي الممتد من العلم حتى احور وفقا للألية المعدة لذلك من قبل اللجنة المشكلة في المحافظة بهذا الخصوص, إضافة إلى حصة وانتاج التعاونيات السمكية الفاعلة في المحافظة.
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