شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الدولار ينهار ويتجاوز حاجز الـ 500 ....الريال اليمني يصعد بشكل كبير مساء اليوم " اسعار الصرف الان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هبط الدولار الأمريكي مساء اليوم السبت دون سقف الـ 500 ريال يمني، جراء تحسن ملحوظ لقيمة العملة الوطنية. أسعار الصرف مساء اليوم السبت: دولار أمريكي (شراء): 490 ريال سعودي (شراء): 130 دولار أمريكي (بيع): 503 ريال سعودي (بيع): 133

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الدولار ينهار ويتجاوز حاجز الـ 500 ....الريال اليمني يصعد بشكل كبير مساء اليوم " اسعار الصرف الان " على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .