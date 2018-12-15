شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : واشنطن تطلق اقوى تهديد بخصوص الحرب في اليمن "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الجمعة، إن على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد أي طرف يخرق "اتفاقات ستوكهولم" بين فرقاء اليمن.

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، بعد يوم من التوقيع على اتفاقات ستوكهولم، التي رعتها الأمم المتحدة.

وأكدت "هيلي"، على ضرورة مساءلة جميع الأطراف ومراقبة التزامهم بمخرجات المشاورات، والبناء عليها لإحراز تقدم أكبر، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن مجلس الأمن سيتلقى تقارير أسبوعية حول التقدم في تطبيق الاتفاقات والتفاهمات، وبشأن أي خروقات من أي طرف.



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