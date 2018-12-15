الشرعية تنتصر.. ومخاوف انقلاب الحوثي من جديد

قبلت المليشيا الحوثية في ختام مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة بين والحكومة اليمنية والجماعة للموافقة على الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها بإشراف أممي، وذلك في أبرز انجاز حققته المشاورات التي استمرت ثمانية أيام بحضور وإسناد دولي.

وعلى الرغم من إخفاق المشاورات في التوصل لاتفاق حول ملف مطار صنعاء، لكن المشاورات توصلت إلى تفاهم مبدئي لفك الحصار عن مدينة تعز، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، والاتفاق على ترحيل التوافق بالإطار العام للحل السياسي المقترح من قبل المبعوث الأممي إلى جلسة المشاورات المقبلة.

الشكوك أكبر حيال وفاء المتمردين الحوثيين به. ولولا أن قوات الحكومة اليمنية والتحالف وصلت إلى محيط الحديدة، الميناء والمدينة؛ ما سارع الحوثيون إلى توقيع الاتفاق، والتنازل عن مطلبهم الرئيس، حكم اليمن.. والأيام المُقبلة ستكشف حقيقة التزام الحوثيين. فقد وافقوا على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة الموانئ الثلاثة، ومداخيلها المالية، وإيداعها في البنك المركزي. حالياً الحوثيون ينهبون المداخيل وواردات الإغاثة. إن وفوا فمعناه أن الحل قريب والحرب ستنتهي"

وتزداد الشكوك بشأن التزام مليشيا الحوثي باتفاق مباحثات السويد، والتي أجبر الحوثي للذهاب إلي طاولة المفاوضات وذلك بعد أن سيطرت القوات المشتركة والتحالف على محيط مدينة الحديدة ومينائها، مما أجبر المليشيا على التنازل عن شعاراتهم الرنانة ومطلبهم الرئيسي فى حكم اليمن ولكن الأيام المُقبلة ستكشف حقيقة التزام المليشيا، فقد وافقوا على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة الموانئ الثلاثة، ومداخيلها المالية، وإيداعها في البنك المركزي. حالياً الحوثيون ينهبون المداخيل وواردات الإغاثة، فإن وفوا فمعناه أن الحل قريب والحرب ستنتهي.