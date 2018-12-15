قتلى وجرحى من المليشيا في مواجهات بين قيادتها في اب

سقط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة داخلية اندلعت بين مليشيا الحوثي بعد خلافات حادة لقيادات حوثية بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم أمس بين قيادي حوثي بارز برفقة عدد من مسلحيه المسنودين بقوات أمنية تابعة لقسم شرطة ميتم بمديرية ريف إب وبين مسلحين حوثيين تابعين للقيادي إياد الأبيض.

وأضافت المصادر بأن مشرف مليشيا الحوثي بمنطقة ميتم شرق مدينة إب خرج بحملة مسلحة على متن عدد من الأطقم العسكرية بهدف اختطاف شقيق شيخ قبلي يدعى سلطان عبده نعمان في الوقت الذي احتمى شقيق الشيخ بالقيادي الحوثي إياد الأبيض والذي تصدى لمسلحي مشرف المليشيا الحوثية وتبادل الطرفان الاشتباكات المسلحة.

وأكدت المصادر مقتل أحد مرافقي مشرف المليشيا الحوثية وأصيب آخر فيما أصيب أحد أفراد شرطة ميتم.

وبحسب المصادر فإن القتيل يدعى ماهر أحمد عبده وهو من أبناء القريتين بعزلة ميتم والمصاب بجروح مختلفة يدعى عبدالجبار النقيب.

ويتهم شقيق الشيخ سلطان عبده نعمان بقتل أحد المواطنين والذي ينتمي لأسرة بيت الجماعي نتيجة خلاف على قطعة أرض ليقوم الجاني باللجوء للقيادي الحوثي الأبيض والاحتماء به كما هي عادة الكثير من أصحاب الجرائم والقتل والذين يرتبطون بالمليشيا وقياداتها قبل وبعد الجريمة.

وتشهد ميتم حتى اليوم توتر أمني غير مسبوق وسط حشود مسلحة من الطرفين في الوقت الذي ينتشر في منطقة سوق "الثلوث" أطقم ومسلحين تابعين لمشرف المليشيا الحوثية بمنطقة ميتم >

وسبق وأن قام القيادي الحوثي إياد الأبيض بالاعتداء على قيادي حوثي من أبناء محافظة ذمار قبل أسبوعين في منطقة ميتم نتيجة استحواذ قيادات حوثية من محافظات صعدة وعمران وذمار على القرار وتهميش القيادات المحلية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع من تصاعد حدة الخلافات بين قيادات حوثية في مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب بين القيادي الحوثي "عبداللطيف الهمداني" المعين من قبل مليشيا الحوثي مدير عام لمديرية الرضمة وبين مشرف منطقة كحلان بالمديرية المتحوث "عبده صالح البحش" بسبب خلافات على جبايات وإتاوات مالية تتحصلها المليشيا بين الحين والأخر من المواطنين والتجار في المديرية ومنهوبات وبيع مساعدات إنسانية تم مصادرتها من حصص المواطنين.

وتجددت تلك الخلافات بعد أيام من خلافات سابقة وصلت حد إشهار السلاح بين مرافقي الطرفين بعد تراشق التهم والسباب بينهم ، مما دفع القيادي الهمداني لإصدار أوامر لمرافقيه باعتقال البحش وايداعه السجن لكن الاخر استطاع الفرار من بينهم ومغادرة مركز المديرية.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا سلسلة حوادث وصرعات وخلافات حوثية مشابهة تزداد يوما بعد آخر في أماكن متفرقة من مديريات المحافظة ،ووصلت حد المواجهات المسلحة وسقط فيها قتلى وجرحى ، وبرزت تلك الخلافات في الأشهر الماضية في ظل تدهور معيشي يقاسيه المواطنين وحالة بذخ وترف تعيشيها المليشيا الانقلابية منذ انقلابها في سبتمبر من العام 2014م.