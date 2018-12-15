قوات الجيش تحرر قرى العوجاء في حيران بحجة

تمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم السبت، من تحرير مناطق جديدة شرقي مديرية حيران، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للمنطقة الخامسة ان قوات الجيش شنت عملية عسكرية مباغتة فجر اليوم، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، تمكنت خلالها من تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرقي حيران على تخوم مديرية مستبأ.

وافاد المصدر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، واستعادة مدفع هاوزر و كذا بي 10 وعدد من العيارات المختلفة، اضافة الى دراجات نارية وسيارة إعلامية تابعة لاحد مشرفي الحوثيين، مضيفا أن فلول المليشيات لاذت بالفرار بعد أن زرعوا مئات الألغام والعبوات الناسفة التي تحصنوا فيها خلال الشهور الماضية.

يذكر ان منطقة العوجاء كانت تمثل خلال الفترة الماضية مصدرا لعدد من المقذوفات التي ظلت المليشيات تستهدف بها عددا من قرى و مدنيي حيران ومنها الدير والظهر والسعادة.

فيما ظلت المليشيات تراهن من خلالها على إستعادة مديرية حيران من خلال التحشيد المستمر والمحاولات الفاشلة خلال الأسابيع الماضية وكانت قوات الجيش الوطني من أبطال المنطقة العسكرية الخامسة قد حررت مطلع نوفمبر الماضي مثلث عاهم الإستراتيجي وعدد من القرى المحيطة به التابعة لمديريتي حرض ومستبأ بمحافظة حجة في ظل التقهقر المستمر والمتلاحق للمليشيات الحوثية الانقلابية