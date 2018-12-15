غريفيث يؤكد موافقة الجنرال باتريك كامييرت على قيادة البعثة الأممية إلى الحديدة

قال مارتن جريفيت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت وافق على قيادة بعثة المراقبة الأممية، إلى الحديدة، وأنه قد يصل إلى المنطقة في غضون أيام.

من هو الجنرال الهولندي باتريك كامييرت؟

وتفيد أنباء اعلامية بأن الجنرال باتريك كاميرت، من مواليد 11 أبريل 1950 ، هولندي كان يعمل كقائد لقوة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية . كان سابقا المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة. وقبل ذلك ، كان قائد قوة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف يمنية من تحوله الى مندوب سامي يبسط هيمنته الدولية على المدينة الساحلية اليمنية والموانئ المشمولة بقرار انسحاب القوات اليمنية منها وفقا لاتفاق مشاورات السويد.

وحسب وكالة رويترز فقد أوضح جريفيث، أن كامييرت يمكن أن يصل إلى المنطقة في غضون أيام.وقال في الاحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي يوم امس الجمعة بأنه ينبغي فرض نظام قوي للمراقبة في الحديدة على وجه السرعة للإشراف على الالتزام بالهدنة.

وأعلن في نهاية محادثات السلام اليمنية في السويد بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، يوم الخميس، أن الطرفين سينسحبان ”خلال أيام“ من ميناء الحديدة، وهو شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون الجوع، ثم بعد ذلك من المدينة. وسيجري نشر مراقبين دوليين، وستنسحب كل الوحدات المسلحة بالكامل خلال 21 يوما.

