شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يحذر من ما سيحدث في اليمن بعد 24ساعة من الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابتداءا من اليوم..موجة باردة تضرب اليمن وتستمر لعدة أيام

حذر فلكي يمني، من حدث مناخي ستشهده اليمن من بعد منتصف الشهر الجاري وتحديداً من اليوم .

وقال الفلكي أحمد محسن الجوبي في منشور له على فيسبوك إن موجة باردة ستبدأ من يوم الأحد 16 ديسمبر وحتى يوم السبت 22 ديسمبر .

وأشار إلى أن 22 ديسمبر هو يوم وقوف الشمس الشتوي ومن بعد ذلك سيبدأ العواد .

وكان الجوبي حذر من انخفاض مستمر في درجات الحرارة مصحوباً برياح باردة وذلك ابتداءً من 7 ديسمبر الجاري، مضيفاً أننا عشنا أجواء عشاء الصلم الباردة يوم الأحد 9 ديسمبر.

ومنذ بداية ديسمبر قال الجوبي إننا عشنا انخفاضا مستمرا في درجات الحرارة مصحوبا برياح باردة وذلك ابتداء من 1 ديسمبر 2018.

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