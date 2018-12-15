أمهات المختطفين تنفذ وقفة في تعز وتدعو إلى مراقبة اتفاق السويد (صور)

دعت رابطة أمهات المختطفين جميع اليمنيين لمراقبة اتفاق السويد الذي ينص على إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون جماعة الحوثي، موضحة أن هذا الإتفاق يعبر عن صدق النوايا والوفاء بالعهود؛ فهو يعد اتفاق ترعاه الأمم المتحدة وهو عهد أمام العالم، وقبل ذلك عهد أمام الله وعهد أمام اليمنيين، جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذتها الرابطة صباح اليوم السبت أمام مبنى المحافظة.

وقالت الأمهات في بيان للوقفة أنهن يتابعن انتهاء مشاروات السويد بين الأطراف اليمنية وماتمخض عنها من اتفاق يقضي إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً، مؤكدات على أن قضية المختطفين قضية إنسانية، فهم مدنيون اختطفوا من بيوتهم ومقار اعمالهم والأماكن العامة دون وجه حق.

وأوضحت الأمهات أن هذا الإتفاق لم يحدد سوى إطلاق سراح المختطفين، فنذكر اليمنيين جميعاً بحقوق المختطفين والمخفيين قسراً والتي تبتدئ بإطلاق سراحهم وعودتهم سالمين، وتعويضهم ورد الاعتبار لهم، وإشراكهم في مشاريع البناء والسلم الإجتماعي.

وأكدت الأمهات على ضرورة إلتزام الأطراف اليمنية لحفظ كرامة اليمنيين وحريتهم، ومعاقبة المتسببين بالإختطاف والتعذيب والقتل داخل السجون وأماكن الإحتجاز، ووجوب منع جريمة الاختطاف والإعتقال التعسفي وعدم التشريع لها في السياسة أو الإعلام كما هي غير مشروعة في القوانين والأديان.

وشددت الأمهات في ختام بيانهن جميع الأطراف اليمنية والمبعوث الأممي وجهات التنفيذ إنجاز ملف المختطفين والمخفيين قسرآ دون استثناء مع حفظ حقوقهم القانونية.