مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في المحويت

داهمت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الجمعة 14 ديسمبر / كانون الأول 2018م، عدداً من مديريات محافظة المحويت، واختطفت عدداً من المواطنين من منازلهم ونقلتهم إلى سجون سرية .
وأكدت مصادر محلية بحسب "عفاش نيوز"، أن المليشيات اختطفت يوم الجمعة الاستاذ "أحمد أحمد سعد الصريب" الذي يعمل مدرسا في مدرسة النهضة ، والاستاذ "صالح حسن الضالع" الذي يعمل مدرسا بمدرسة الضالع في حفاش ، بعد أن اختطفت المليشيات قبل أيام الشيخ / "خالد محمد عبدالله الرفاعي" من منزله ولم تعلم أسرته عنه شيئا حتى اليوم.
وفي مديرية "بني سعد" اختطفت المليشيات الناشط / "محمد وهبان" واقتادوه إلى سجن البحث الجنائي بالمحافظة ، كما داهمت المليشيات عزلة بني المقدم واختطفت أثنين مواطنين وهم :-
"احمد صالح الذماري" و "علي محمد صالح مطره" واقتادوهم الى جهة مجهولة بسبب رفضهم الذهاب إلى الجبهات للقتال مع المليشيا .
كما اختطفت المليشيات في الايام الماضية تسعة مواطنين من ابناء مديرية بني سعد في احدى النقاط الحوثية بذمار وهم في طريقهم للبحث عن عمل ، وهم :-
1- هشام عبده يحيى
2- حسن خميسي شنيني
3- محمد عبده جابر
4- محمد حسن احمد
5- توفيق علي محمد 6
- هشام عبده حربي
7- غازي علي احمد الدولة 8
- عماد محمد احمد الذماري
9- محمد علي الذماري .
تأتي هذه الحملة المسعورة من الاختطافات للمدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم بعد يوم واحد فقط من التوصل لاتفاق في مشاورات السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في سجون المليشيا ، وهو ما يدل على أن المليشيا غير جادة في إطلاق سراح آلاف المختطفين ومحاولة نقض كل الاتفاقات الموقعة مع الحكومة اليمنية.
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