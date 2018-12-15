مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في المحويت

داهمت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الجمعة 14 ديسمبر / كانون الأول 2018م، عدداً من مديريات محافظة المحويت، واختطفت عدداً من المواطنين من منازلهم ونقلتهم إلى سجون سرية .

وأكدت مصادر محلية بحسب "عفاش نيوز"، أن المليشيات اختطفت يوم الجمعة الاستاذ "أحمد أحمد سعد الصريب" الذي يعمل مدرسا في مدرسة النهضة ، والاستاذ "صالح حسن الضالع" الذي يعمل مدرسا بمدرسة الضالع في حفاش ، بعد أن اختطفت المليشيات قبل أيام الشيخ / "خالد محمد عبدالله الرفاعي" من منزله ولم تعلم أسرته عنه شيئا حتى اليوم.

وفي مديرية "بني سعد" اختطفت المليشيات الناشط / "محمد وهبان" واقتادوه إلى سجن البحث الجنائي بالمحافظة ، كما داهمت المليشيات عزلة بني المقدم واختطفت أثنين مواطنين وهم :-

"احمد صالح الذماري" و "علي محمد صالح مطره" واقتادوهم الى جهة مجهولة بسبب رفضهم الذهاب إلى الجبهات للقتال مع المليشيا .

كما اختطفت المليشيات في الايام الماضية تسعة مواطنين من ابناء مديرية بني سعد في احدى النقاط الحوثية بذمار وهم في طريقهم للبحث عن عمل ، وهم :-

1- هشام عبده يحيى

2- حسن خميسي شنيني

3- محمد عبده جابر

4- محمد حسن احمد

5- توفيق علي محمد 6

- هشام عبده حربي

7- غازي علي احمد الدولة 8

- عماد محمد احمد الذماري

9- محمد علي الذماري .

تأتي هذه الحملة المسعورة من الاختطافات للمدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم بعد يوم واحد فقط من التوصل لاتفاق في مشاورات السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في سجون المليشيا ، وهو ما يدل على أن المليشيا غير جادة في إطلاق سراح آلاف المختطفين ومحاولة نقض كل الاتفاقات الموقعة مع الحكومة اليمنية.