شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل..“مجتهد” يكشف ماذا يفعل سعود القحطاني الآن .. وهذا هو مصير أمير عسير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تأكيداً لما كشفته مؤخراً وكالة “رويترز” للأنباء، قال المغرّد الشهير “مجتهد”، ان المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، لا يزال يمارس عمله في مسؤولا عن الذباب الإلكتروني في “تويتر”، والإعلام ومشرفا على الخارجية والأمن وميادين أخرى.

وقال “مجتهد” في تغريدةٍ عبر “تويتر” إن القحطاني حصل عفو (صوري) من الملك سلمان.

وأكد أن “القحطاني” يستخدم حاليا عدة واجهات في التويتر في مقدمتها حساب “منذر آل الشيخ مبارك”.



مجتهد

@mujtahidd

سعود القحطاني

- لا يزال يمارس عمله في مسؤولا عن التويتر والإعلام ومشرفا على الخارجية والأمن وميادين أخرى

- حصل على عفو (صوري) من الملك

- يستخدم حاليا عدة واجهات في التويتر في مقدمتها هذا الحساب @monther72

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٢:١٩ م - ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

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كانت وكالة “رويترز” للأنباء قالت نقلا عن أربعة مصادر خليجية إن “القحطاني” ما زال حرا طليقا، ويواصل عمله بشكل سري.

يذكر أنّ القضاء التركي أصدر مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي.











ووجهت النيابة التركية إلى عسيري والقحطاني تهمة “القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد”.

والجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “مرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة إلي معروف، أعلنوا عنه”.

وأضاف قائلا : “التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم الى إسطنبول ولعبوا دوراً فاعلا في الجريمة”.







على صعيدٍ آخر، قال “مجتهد” إن محمد بن سلمان غير مرتاح من أمير عسير فيصل بن خالد، وكان يريد عزله منذ عدة أشهر لكن أجل القرار بسبب أزمة خاشقجي.

وقال “مجتهد”: “يتردد أنه سيعزله قريبا ويعين تركي بن طلال أميرا لعسير”.