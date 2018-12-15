شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان براءة وتنصل الإمارات تفاجئ الحزام الأمني بخطوة نوعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خفضت دولة الإمارات رواتب قوات الحزام الأمني التي شكلتها في اليمن بعيداً عن القوات الشرعية التي جاءت لاعادتها.

و قوات الحزام الامني قوات تخضع لسلطة الإمارات المشاركة في التحالف العربي وتنتشر في عدن ولحج وابين والضالع وتتولى مهام تأمين هذه المدن.

ونقلت عدن الغد عن مسؤولين في قوات الحزام الامني بعدن انهم تلقوا توجيهات عسكرية تفيد بتخفيض روابت قوات الحزام الامني هذا الشهر او الشهر الذي يليه.

وأضافوا بأن التوجيهات الجديدة تقضي بصرف مرتب وقدره 700 ريال سعودي لكل مجند بدلا عن الف ريال سعودي.

ولم يصدر تعميم رسمي بهذا التغيير في صرف المرتبات الا انه تم الابلاغ على مستوى قادة الكتائب.

وكان المسؤول الإماراتي قرقاش أعلن براءة دولته من أي مليشيات في اليمن، مؤكدا أنه لن تبنى دولة في ظل مليشيات مسلحة.

ومن المعروف أن مليشيات الحزام ألامني الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية أنشأتها الإمارات بالتعاون مع فصيل انفصالي لعرقلة الشرعية وتقويض صلاحياتها.