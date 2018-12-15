العراق .. سلطات إقليم كردستان تفرج عن 20 يمنياً مخالفاً لقانون الإقامة

قال السفير اليمني لدى العراق، الخضر مرمش، أن سلطات إقليم كردستان العراقي أفرجت عن 20 يمنيا كانوا رهن الاحتجاز لدى سلطات الامن في الاقليم بسبب خرقهم لقانون الاقامة ووقوعهم ضحية لشركات تهريب البشر عبر الاقليم الى تركيا ومنها الى أوروبا.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن السفير، أن إطلاق سراح اليمنيين جاء بعد الجهود التي بذلتها السفارة لدى سلطات اقليم كردستان .. مؤكدا ان جميعهم كانوا في ظروف احتجاز طبيعية وتعامل معهم الاكراد بكل احترام وتقدير للظروف التي ادت الى سلوكهم هذا المسلك.
واشار السفير الى ان وزارة الخارجية قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لشراء تذاكر الطيران تمهيدا لعودة المحتجزين الى اليمن.
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