القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة

حررت القوات الشرعية ، مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية. ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، قال اركان محور علب قائد اللواء التاسع مشاه جبلي العميد أديب الشهاب" إن قوات الجيش الوطني حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز المديرية وسط فرار لمليشيا الإنقلابية من مواقعها". واضاف لموقع سبتمبر نت "ان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للمليشيا في أحد آبار المنطقة".

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