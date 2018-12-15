أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم السبت، الموافق 15 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: مركز الملك سلمان يغيث ناحي الحديدة في لحج بـ66 طناً من السلال الغذائية قوات الجيش تنتزع مواقع جديدة من المليشيات في «باقـم» الجيش: الحديدة وموانئها ستكون ممرًا لدخول المساعدات وتأمين خطوط الملاحة تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت اليوم السبت أسعار الخضروات والفواكه في مأرب تنخفض تدريجياً أسعار الخضروات والفواكه تتفاوت في عدن صحيفة إماراتية: انفراجة السويد فرصة أخيرة للحوثي الخليج: مليشيا الحوثي الذراع الأضعف لإيران اليوم أكاديمي سعودي: الإمارات والسعودية بذلتا جهوداً مقدرة وإيران أبت إلا أن تُدمر اليمن باحث: التدخلات الإقليمية أدّت لمضي الحوثية في غيّها خبير استراتيجي يكشف هدف التدخل العسكري للتحالف العربي باليمن مدير "وام" الإماراتية: الاختراق السياسي بلقاءات السويد ستكون له انعاكسات إيجابية مُحللون: دور التحالف بمثابة مفعول السحر في إجبار الحوثية الرضوخ للمفاوضات العليمي: مشاورات ستوكهولم كشفت للعالم حقيقة مليشيا الحوثي أحمد بن مبارك: الكونغرس الأميركي يتاجر بالأزمة اليمنية ومعاناة الشعب تقدم كبير لقوات الشرعية على محورين في حجة السفير اليمني بالإردن: سنتفاءل بالسلام والمستقبل عندما يضع الحوثي السلاح ماذا علّق محافظ تعز ووكيل بوزارة الإعلام على نتائج مشاورات السويد؟ باحث: المشاورات لم تحقق اختراقاً سوى في ملفين من خمسة ملفات على الأقل

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