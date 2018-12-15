شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والصورة.. تعرف على هوية وجنسية الجنرال الذي سيقود القوات الدولية المتجهة إلى الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المبعوث الأممي للیمن مارتن غریفیث في إحاطتھ المقدمة يوم الجمعة لمجلس الأمن الدولي أن الجنرال الھولندي المتقاعد باتریك كامییرت وافق على قیادة بعثة المراقبة على نتائج مشاورات السوید بشأن محافظة الحدیدة ووقف إطلاق النار فیھا . وأوضح غریفیث أن كامیرت سیصل مع البعثة خلال أیام ، مشیراً أن وجوده في المیدان بسرعة جزء ضروري من الثقة التي یتعین أن تصاحب تطبیق الاتفاق. وكامیرت (68 عاما) كان قد قاد قوة من حفظ السلام الاممیة في الكونغو وتمكن من نزع سلاح المتمردین ھناك بین عامي 2005 و2007. وعمل سابقا كمستشار عسكري للأمین العام للأمم المتحدة. وقبل ذلك عمل كقائد قوة بعثة الأمم المتحدة في إثیوبیا وإریتریا.



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