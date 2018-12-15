تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت ، الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحلة607 خط الرحلة: القاهرة- سيئون الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 06:30 صباحا رقم الرحلة644 خط الرحلة: سيئون- عمان الإقلاع : 07:15 صباحا الوصول : 10:00 صباحا رقم الرحلة645 خط الرحلة: عمان- سيئون الإقلاع :11:00 ظهرا "توقيت عمان" الوصول: 15:30 عصرا رقم الرحلة855 خط الرحلة: مومباي -عدن الإقلاع : 05:00 صباحا "توقيت مومباي" الوصول : 07:00 صباحا رقم الرحلة506 خط الرحلة: عدن- جده الإقلاع : 08:30 صباحا الوصول : 10:30 صباحا رقم الرحلة507 خط الرحلة: جده- عدن الإقلاع :12:00 ظهرا "توقيت جده" الوصول: 14:00 ظهرا رقم الرحلة600 خط الرحلة: عدن- القاهرة الإقلاع : 15:00 عصرا الوصول : 17:30 مساء

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