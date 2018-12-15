شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق عدد من مراكز الصرافة في عدن نتيجة لارتفاع اسعار العملات …اليكم اخر اتحديثات اسعار العملات مساء اليوم الجمعه في عدن وحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغلقت مساء الامس السلطة المحلية عدد من محلات الصرافة بالعاصمة عدن بعد إستمرار احتكارها للعملات الأجنبية .

وفي تصريح اوضحت إدارة البنك المركزي أنها بصدد إعداد قائمة سوداء باسماء بعض محلات الصرافة الغير ملتزمة بتوجيهات البنك المركزي اليمني.

واليكم اخر تحديثات اسعار الصرف والعملات وفقا للتعاملات اليوم في عدن اسعار الشراء

الدولار الأمريكي 525

الريال السعودي 138 اسعار البيع الدولار الأمريكي 540

السعودي 144 و في حضرموت أسعار الصرف: السعودي : 137

الدولار : 515

الاماراتي: 139 اسعار البيع : السعودي 139

الدولار: 525

الاماراتي : 141

مع العلم أن أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة

شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق عدد من مراكز الصرافة في عدن نتيجة لارتفاع اسعار العملات …اليكم اخر اتحديثات اسعار العملات مساء اليوم الجمعه في عدن وحضرموت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .