شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف خرجت ميلانيا ترامب من عباءة الأزياء التقليدية لإطلالات السيدة الأولى(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع اقتراب موعد رؤية أشجار عيد الميلاد المكسوّة باللون الأحمر القاني تُزين قاعات البيت الأبيض، ستُكمل ميلانيا ترامب قريباً عامها الثاني كسيدةٍ أولى للولايات المتحدة. وبحسب موقع The Daily Beast الأميركي، فقد كان عاماً مُحيِّراً لمُتتبِّعي خيارات ميلانيا فيما يخص الأزياء والموضة، بغضِّ النظر عن عدد المرات التي تحاول فيها ميلانيا أو فريق الاتصال الخاص بها توجيه الجمهور إلى «التركيز على ما تفعله، وليس ما ترتديه»، بيد أنَّ عارضة الأزياء السابقة تُقدِّر خصوصيتها، ولا تظهر إلى العلن أو تصرِّح سوى قليل للغاية. سترة «أنا لا أهتم» ينصبُّ الاهتمام حتماً على ما ترتديه ميلانيا، والذي تضمَّن في العام الجاري السترة الشهيرة التي بلغ سعرها 39 دولاراً، وكُتِبَ على ظهرها «أنا حقاً لا أهتم، فهل تهتم أنت؟»، التي ارتدتها أثناء زيارتها الأطفال المُهاجرين المُحتجزين عند حدود ولاية تكساس الأميركية. عقَّبت ستيفاني غريشام، المُتحدثة باسم ميلانيا ترامب قائلةً: «إنَّها مُجرد سترة، ليست هناك رسالة خفية. بعد زيارة اليوم المهمة إلى تكساس أرجو ألا يكون هذا هو ما ستختار وسائل الإعلام التركيز عليه». فيما علَّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقتٍ لاحقٍ على هذا الأمر، وكتب على موقع تويتر أنَّ الرأي الجلي للغاية في هذه الرسالة كان يستهدف الصحافة. بعد مُضي أربعة أشهر منذ التُقطت لها صور مُرتدية تلك السُّترة، أكَّدت ميلانيا لمراسل شبكة ABC الأميركية، توم لاماس، أنَّ الرسالة التي كانت تحملها السترة كانت مُوجَّهةً إلى «وسائل الإعلام اليسارية». وقالت بينما كانت تهز رأسها: «من الواضح أنني لم أرتد تلك السترة من أجل الأطفال، أرتديتها أثناء صعودي إلى الطائرة وهبوطي منها… يُمكنكم انتقاد كل ما تريدون انتقاده، لكنَّ هذا لن يمنعني من فعل ما أشعر أنَّه صائب».