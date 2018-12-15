شكرا لقرائتكم خبر عن سجين سابق يتحدث عن تفاصيل إختفاء وتعذيب عوض اليافعي ونجله وماذا طلب منهم الضابط؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السجين السابق وعضو مقاومة أبين “عادل الحسني” تفاصيل اختفاء عوض اليافعي ونجله قبل عامين من الآن في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وعن ملابسات الإعتقال أعرب الحسني أنه يملك تفاصيل دقيقة حصل عليها من المخفي قسرياً في سجون تديرها الإمارات في عدن.

وكشف الحسني أن الإعتقال تم في تمام الساعة ٢ بعد منتصف الليل يوم الخميس ٢٠١٦/٤/٢١م، حيث أقدمت المدرعات الاماراتية وأطقم المليشيات التابعة لها على اقتحام مصنع عوض عبدالحبيب اليافعي الواقع بمنطقة الدرين بعدن.

وتابع أن تلك الحملة كان يقودها كل من:

1- عبدالله الفضلي.

2- منير أبو اليمامة.

3- صالح السيد.

وأضاف الحسني أن القوات بعد اعتقال اليافعي قامت بنهب أدوات المصنع، ثم اقتحموا شقة كان يسكن بها عوض اليافعي وأسرته، الا ان عوض تصدى لهم وقال “لن أسمح لكم بالدخول على أعراضنا، وسأذهب أنا معكم بنفسي “. ثم نزل وألزم ابنه غسان بالنزول معه أيضًا -وهو كان مطلوبًا- لتقودهم تلك المليشيات مباشرةً إلى مقر القاعدة العسكرية الإماراتية في بازرعة/البريقة، وظلوا تحت طائلة الاخفاء القسري حتى يومنا هذا هناك في الزنازين المظلمة، دون توجيه تهمة او سبب يبرر ما جرى. بحسب قوله.

وعن المعلومات التي حصل عليها كشف الحسني أنه ألتقى بهم في تلك الزنازين بعد ثلاثة أشهر من اخفائهم.

ما الذي طلبوه من اليافعي؟

يقول الحسني نقلاً عن المخفي قسرياً عوض اليافعي أن الإمارات تزعم أن عوض اليافعي أثناء حرب عدن مول جهات مشبهوة بالسلاح، وهذا الأمر تفصل فيه النيابة والمحاكم اليمنية والتي تعمل اليوم، لا أن يقرره ضباط الإمارات ومليشياتهم، بحسب قول الحسني.

يتابع الحسني “الحقيقة التي قالها غسان أن الضباط الإماراتيين طلبوا منه العمل ضمن خلايا التصفيات الموجودة في عدن لكنه رفض رفضا قاطعًا، وكان يردد دائمًا “لقد أحتليتم الجنوب ولم تحرروه”، وهذا في حقيقة الامر الذي جعلهم أكثر حقدًا عليهم ليمارسوا ضدهم التعذيب والتعليق وعرينة الثياب، لا يراعون في ذلك شيبة ولا شابًا.

وكشف الحسني عن هوية الضابط الذي يشرف على التعذيب قائلاً “إن الضابط الذي يشرف على تعذيب الوالد عوض اليافعي وابنه غسان هو (أبو متعب علي حمدان الشحي) برتبة رائد في الاستخبارات الإماراتية، وفي شهر سبتمبر تقريباً -لأننا لا نعرف دقة التواريخ هناك لان كل سبل الحياة مقطوعة- اقتادوهم ليلًا وأصعدوهم في طائرة أباتشي ونقلوهم من سجن قاعدة الامارات بعدن مباشرة الى جزيرة عصب الإرتيرية، والتي يوجد فيها اسوأ سجون الإمارات السرية.

وأضاف “وبعد مرور عدة أشهر أعادوا معتقلًا من عصب إلى سجن قاعدة الإمارات بعدن، وقص لنا ما تشيب له رؤوس الولدان من صنوف التعذيب، وحدثنا أن الوالد عوض عبدالحبيب وابنه يقبعون في سجن عصب الإرتيري.