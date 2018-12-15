شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعمل وزير الدفاع الاسبق هيثم قاسم في الساحل الغربي ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام امس الخميس وزير الدفاع الاسبق اللواء هيثم قاسم طاهر بزيارة لمقر اللواء الرابع مشاه ( الثالث عمالقة سابقاً) بمدينة المخاء .

وكان في استقباله قائد اللواء العميد “عبدالرحمن اللحجي” وركن عمليات اللواء العقيد صالح محدب.

وبارك اللواء هيثم بمناسبة اعتماد اللواء الرابع مشاة ضمن قوات الشرعية .

كما طاف بعد ذلك في المعسكر واطلع على سير المعارك في الحديدة الذي كان فيها اللواء الرابع القوة الضاربة لكسر شوكة المد الايراني.

الجدير بالذكر ان الرئيس هادي اعتمد اللواء ثالث عمالقة سابقة لواء جديد باسم الرابع مشاة , وقد تم ترقيم افراده الذين يبلغ عددهم اكثر من ثلاثة الف جندي