شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: هاني بن بريك يصدم الحالمين بالانفصال: نركز على عودة الشرعية فقط، والتحالف لم يلتزم لنا بتحقيق التشطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت قناة أبوظبي الفضائية لقاءاً تلفزيونياً استضافت فيه الوزير المقال والمحال للتحقيق هاني بن بريك، للتعليق على عدم مشاركة المجلس الانفصالي، الذي يشغل فيه منصب نائب الرئيس، خلال المحادثات التي أجريت في السويد وانتهت يوم أمس.

وكان مراقبون قد وصفوا عدم مشاركة المجلس الانفصالي في المحادثات بأكبر هزيمة وأبرز محطة فشل يتعرض لها منذ تأسيسه في منتصف العام الماضي، خاصة وأنه ظل “يستقوي” بأنه المسيطر على الأرض والآمر الناهي عليها.

وفي بداية حديثه قال بن بريك أن التحالف العربي ممثلاً بالسعودية والإمارات لم يلتزما أبداً لأي طرف جنوبي بانفصال الجنوب، بل جاءوا نصرة للشرعية وعودة الدولة اليمنية الواحدة.

وحول ما إذا كان عدم مشاركة المجلس تعد إعلان بفشل مشروعه الانفصالي قال بن بريك أن المجلس الانتقالي مهمته فقط التمهيد لدولة جنوبية قادمة، وأن المجلس الانتقالي التزم للسعودية والإمارات بالمساهمة في استعادة الشرعية في اليمن.

وأضاف: الانفصال لن يأتي الا عبر عملية سلمية أما قتال الشرعية وغيرها فهذا غير وارد.. الانفصال لن يأتي الا في ظل دولة والدولة المقصود بها الدولة اليمنية الواحدة عقب إنهاء الانقلاب.

مؤكداً أن ما وصفه بـ “استعادة الجنوب” يحتاج لفترة زمنية طويلة، وبأن الأولوية الآنية هي عودة الدولة اليمنية ومن ثم لكل حادث حديث.