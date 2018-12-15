شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماطلبته الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، من مجلس الأمن الدولي إلى العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه بشأن الحالة في اليمن لاسيما القرار رقم 2216 لإنهاء الصراع، مؤكدا أن البلاد ليست بحاجة الى إصدار المزيد من القرارات.

وأكد السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن): أن ما تمخضت عنه مشاورات السويد من نتائج يمثل خطوة جادة في اتجاه إجراءات بناء الثقة ويبشر بتحقيق سلام يتطلع إليه الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت ومازالت تقدم التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات المتفق عليها وذلك إيماناً من الحكومة بأن الحرب يصنعها الحمقى وأن السلام يصنعه الشجعان.

وعبر عن شكره للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، على جهوده المبذولة، كما عبر بالشكر والتقدير للسويد حكومة وشعباً على استضافتها لجولة المشاورات اليمنية التي عقدت خلال الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على التزامه الشخصي واهتمامه بدعم جهود السلام في اليمن وحضوره ختام المشاورات في السويد.

وقال السعدي “لقد قدمت الحكومة اليمنية الكثير من التنازلات من أجل إنهاء هذه المعاناة وإغلاق هذا الملف الذي يظل يؤرق كل ذي ضمير حي وقلنا مراراً وتكراراً إننا مستعدون وحريصون للذهاب إلى نهاية الكون من أجل السلام في اليمن لأننا الأحرص على شعبنا وإنهاء معاناته.