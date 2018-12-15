شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الجوازات السعودية للمقيمين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب الاعلان من الجوازات السعودية بإمكانية تمديد هوية زائر الذي صدر في 9- 1- 1440 لمدة ستة اشهر جديدة أوضح مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ “المشهد اليمني” إن طريقة تجديد هوية زائر التي تتبعها الجوازات السعودية ، هو ان هذا التمديد سيكون التمديد الأخير.

وأضاف إن الجوازات السعودية تأخذ تعهدا من كفيل صاحب هوية زائر بأنه سيتم تصحيح وضعه قبل انتهاء الفترة المحددة او ان يغادر نهائيا ،وفي حال عدم تصحيح وضع صاحب هوية زائر او لم يغادر فإن هناك عقوبة مالية كبيرة يتحملها الكفيل .

وأشار المصدر في ختام تصريحه ان هذا التعهد والخشية من الغرامة المالة تجعل كثيرين من الكفلاء يرفضون تجديد هوية زائر خشية ان تطالهم العقوبة المالية التي قال المصدر انها غرامة مالية كبيرة.