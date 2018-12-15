شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستقبلون أول سفير خليجي في صنعاء منذ أربع سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل قيادي حوثي، الجمعة، دبلوماسي خليجي، هي الأول من نوعها منذ غادرت السفارات صنعاء، بعد سيطرة الحوثيين عليها بقوة السلاح في سبتمبر 2014م.

وقالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن ما يُسمى بمدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد حامد، استقبل سفير دولة الكويت لدى اليمن فهد الميع والممثل الخاص لمملكة السويد.

ووفقا للوكالة، فقد جرى "خلال اللقاء استعراض ما تم التوصل إليه في المشاورات التي عقدت في السويد برعاية الأمم المتحدة والجهود المبذولة لإنجاحها".

يأتي هذا بعد يوم واحد من اتفاق الأطراف اليمنية، في مشاورات السويد، برعاية الأمم المتحدة.