شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تصويت مجلس الأمن على نتائج مشاورات السويد ؟ومن هو الجنرال المسؤول عن نظام مراقبة «اتفاقية الحديدة» (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي إلى العمل سريعا على إنشاء “نظام مراقبة” في اليمن للتأكد من تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس بشأن مرفأ الحديدة في مشاورات السويد.

وأوضح المبعوث الدولي غريفيث أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت، الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفا أن من المرتقب وصوله “منتصف الأسبوع المقبل إلى المنطقة”.

من جهة اخرى توقع مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير كارل أوستريم، اليوم الجمعة، أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، على قراره بشأن ما تم الاتفاق عليه في السويد بخصوص الأزمة اليمنية.

وقال أوستريم في تصريحات للصحفيين، قبيل بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن: “نحن نريد قراراً بأسرع ما يكون.. حتماً قبل أعياد رأس السنة، ونتوقّع أن يُطرح القرار للتصويت يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين”.

وأشار إلى أن بلاده ترغب في اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن اتفاقات استوكهولم التي تم التوصل إليها الخميس، “بأسرع ما يمكن”.

وأوضح السفير الهولندي أن أهم البنود التي سيتضمّنها القرار “يجب أن تشمل تأكيد وقف إطلاق النار، والوصول الإنساني للمدنيين، وتمويل العمل الإنساني، وتنشيط الاقتصاد اليمني، إضافة إلى تأكيد دعم جهود المبعوث الأممي الخاص (مارتن غريفيث)”.

وبشأن آلية مراقبة ميناء الحديدة، التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، قال مندوب هولندا: “أعتقد أنه يتعيّن على الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تقدّم لنا اقتراحات محدّدة في هذا الصدد”.

من جانبه قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: إن “اتفاق الحديدة يقرّبنا من وقف حقيقي للأعمال العدائية”. وقال: “نسعى لاعتماد تدابير لمنع المجاعة وتوفير الحماية لإمدادات الغذاء في اليمن”. وأضاف: “يجب رفع القيود على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين”.