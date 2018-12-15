شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر زعيل يتحدث عن أهم ما جاء في اتفاق استوكهولم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد إن أهم ما جاء في اتفاق مشاورات السويد بين الاطراف اليمنية هو ميناء الحديدة.



‏واضاف زعيل في تغريدة بحسابه على تويتر " إن الميناء تحرر من سيطرة الانقلاب الحوثي وعاد الى حاضنة الدولة.



وتابع إن الرئة التي كان الحوثيون يتنفسون منها انقطعت، وبدلا من ذهاب عائدات الموانئ الى جيوب قيادات حوثية انقلابية ستذهب ايرادات الميناء الى البنك المركزي.

شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر زعيل يتحدث عن أهم ما جاء في اتفاق استوكهولم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .