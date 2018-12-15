شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على تسرب النفط الخام من الأنبوب بمديرية رضوم بشبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدرمحلي في مديرية رضوم بالسيطرة على تسرب النفط الخام من خط الأنبوب الروسي القديم الناقل للنفط من حقول شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في محافظة شبوة.

واكد المصدراصلاح التسرب الذي حدث في خط الأنبوب الناقل للنفط “بالقرب من محطة بافخسوس ” مديرية رضوم محافظة شبوة، لافتا بأن سرعة وصول المهندسين الى الموقع سارع في اصلاح الخلل قبل تسرب النفط الخام.

يذكر أن أنبوط النفط الذي أتم أنشاءه بدعم من ” الاتحاد السوفيتي سابقا ” يمتد من حقل عياد النفطي في مديرية جردان الى منطقة النشيمة مديرية رضوم بطول 210كم والذي يصب في ميناء النشيمة “خمسة خزانات” سعة كلا منها 126 ألف برميل نفطي.