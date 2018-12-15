شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب التدخل السريع الحوثية تتلقى ضربة موجعة في الحديدة.. وهذا ما حدث هناك ! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت جماعة الحوثي ضربة موجعة في منطقة الجاح عندما حاولت فتح ثغرة هناك، حيث احبطت المقاومة اليمنية ترتيباتها الأخيرة ذات الصِّلة بمدينة الحديدة، فضلاً عن تكبيدها خسائر فادحة في صفوف ما تسميها كتائب التدخل السريع، بحسب الإعلام العسكري.



وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، إن المليشيات الحوثية حاولت، الأيام القليلة الماضية، استغلال التزام المقاومة اليمنية بالهدنة الإنسانية داخل مدينة الحديدة، ودفعت بما تسميها كتائب التدخل السريع لتنفيذ عمليات انتحارية في منطقة الجاح الاستراتيجية التابعة لمديرية بيت الفقيه كان أكبرها فجر وصباح أمس الخميس على أمل فتح ثغرة لتهديد خط الإمداد الرئيس إلى داخل مدينة الحديدة ولكن دون جدوى.



وأكد أن قوات اللواء الرابع حراس الجمهورية كانوا لها بالمرصاد ولقنوها دروسا قاسية ضاعفت من هزائمها، وأحبطت ترتيباتها ذات الصلة بالجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة التي حققت فيها ألوية حراس الجمهورية (الأول والثاني والثالث) مع باقي تشكيلات المقاومة اليمنية أبطال العمالقة وأسود تهامة انتصارات كبيرة.



وأكد الإعلام العسكري، مصرع وجرح العشرات من (كتائب التدخل السريع) الحوثية الساعات الماضية في الجاح، ولاتزال جثث البعض مرمية في أوساط مزارع النخيل مقابل شهيدين وجريح من حراس الجمهورية.



إلى ذلك وزع الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية مشاهد تظهر جانبا من معارك الساعات الماضية حيث صد أبطال اللواء الرابع حراس الجمهورية أكبر محاولة تسلل قبل أن تتقدم وحدات نوعية بهجوم مضاد لتطهير وتأمين المنافذ التي حاولت المليشيات التسلل منها وتحديدا خلف قرى المرازيق.

