شكرا لقرائتكم خبر عن "بن دغر" يعزي في وفاة "سلطان البركاني" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عزى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء السابق، في وفاة "سلطان البركاني" حفيد الشيخ سلطان البركاني. جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعث بها أمس إلى الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر ، الشيخ سلطان البركاني، عزاه من خلالها في وفاة حفيده "سلطان" الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مرض عضال. وأعرب الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته للشيخ سلطان وأسرته وكافة آل بركاني بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.



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