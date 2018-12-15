شكرا لقرائتكم خبر عن اللواءالركن محمدالقوسي يعلن موقفه من مشاورات السويد ويوجه هذه الدعوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء الركن محمدعبدالله القوسي إن افضل اتفاق هو تصالح اليمنيين وتسامحهم لمواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية من اجل الدفاع عن النظام الجمهوري وعروبةاليمن وهوية وحرية أبنائه.

وتابع قائلا: ان الخلاف بيننا وبين هذه المليشيات الإرهابية هو خلاف جذري واكبر من قضية المعتقلين التي نحن معها ومع اطلاق سراحهم، لكن تبقى القضية الجوهرية – حسب وصفه – هي عميقة وبحاجة إلى توحدنا جميعا حيالها وعلى الجميع ان يثق بأننا سننجح.

داعيا الصحفيين والاعلاميين والناشطين إلى التركيز على حقيقة أن مليشيات الحوثي مختطِفة لدولة ومحاصِرة لشعب اسمه الشعب اليمني .

وقال: قرار الأمم المتحدة واضح وهو ان الحوثيين متمردون وعليهم انهاء تمردهم وتسليم الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش والامن.

واضاف: لا تحصورونا في دائرة ضيقة كي نضل ندور فيها فقط.

هوءلاء محتجزون للشعب اليمني ومدمرون لكل شيىء فيه وناهبون لثرواته ومقدراته وحقوق ابنائه لا يحتكمون لدستور ولا يؤمنون بالنظام والقانون .

مشيرا بأنهم يعملون- أيضا- على تغير معتقد الناس وفكرهم وسلوكهم وحياتهم بل وطبيعة الاشياء بالقوة.

وقال: ماعلينا الاستمرار فيه هو مواصلة سحقهم واستعادة دولتنا والدفاع عن ثوابتنا و26سبتمبر و14 أكتوبر ، وارجو ان نكون اكثر توحدا وتعاونا وتماسكا لكي نعجل في انقاذ شعبنا اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الكهنوت.

واختتم تصريحه بالقول: ليس من المناسب أن نتفاوض مع العدو الحوثي قبل ان نتفاوض فيما بيننا نحن الصف الجمهوري من شرعية وأحزاب وطنية تقف في وجه مليشيات الحوثي.

واضاف: أولا نتفاوض ونتفق فيما بيننا ونكون على قلب رجل واحد وبعد ذلك نتفاوض مع العدو المتمثل بمليشيات الحوثي الإيرانية، ونتمنى من الجميع أن يستوعب هذا الشيىء.