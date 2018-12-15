شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش تلغي قرارا لقائد المنطقة العسكرية الرابعة أثار جنون الاصلاح بتعز- وثائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثائق تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماع عن إلغاء قيادة الجيش لقرار اصدره قائد المنطقة العسكرية الرابعة اثار اعتراض الاصلاح في تعز.

حيث أصدرت رئاسة هيئة الأركان العامة، أمراً عملياتياً بإلغاء قرار قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن، بفصل كتائب العقيد عبده فارع (أبو العباس) عن اللواء 35 مدرع وعن قيادة المحور.

وقالت رئاسة الأركان العامة، في نص وثيقة الأمر العملياتي، إنه لا يحق لأي جهة فصل وحدة فرعة، عن وحدة رئيسية إلا بأمر عملياتي أو بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، وجه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، الشئون المالية وشئون الأفراد بالمنطقة، بفصل كتائب العقيد عبده فارع (أبو العباس) إدارياً ومالياً عن اللواء 35 مدرع وعن محور تعز.

وقضى التوجيه بفصل كتائب أبو العباس عن اللواء 35 مدرع، في وقت تفيد المعلومات بتوجه لتشكيل الكتائب في لواء مستقل بتعز.

وأرجع اللواء فضل حسن، القرار إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، ومن أجل تنفيذ مهام ما تبقى من تحرير محافظة تعز من المليشيا الحوثية.

قرار قائد المنطقة العسكرية الذي تم الغاه من قبل قيادة الجيش بعد يومين فقط من صدروه ، أثار جنون حزب الاصلاح في تعز.

وقالت مصادر خاصة بان حزب الاصلاح اعتبر ذلك مؤشرا على نية التحالف تحويل كتائب ابوالعباس الى لواء مستقل واسناده بعمليات عسكرية هامة في تعز.

يذكر ان قيادة الاركان الخاصة لسيطرة الاصلاح كانت قد الغت قرارا مشابها لقائد المنطقة قضى بفصل اللواء 35 مدرع ماليا وإداريا عن محور تعز.

وجاء قرار قائد المنطقة بعد طلب تقدمت به قيادة اللواء بسبب التعسفات والحرب الادارية التي يشنها المحور على اللواء وشملت نقل افراد من اللواء الى ألوية آخرى وكذا توقيف رواتب جنود من اللواء.