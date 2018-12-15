شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي : هذا هو الخيار الوحيد للحوثيين .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سعادة الشيخ محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى اليمن في منشور على حائطه بتويتر ‏رفضت المليشيات الحوثية كل المبادرات واليوم وامام الضغط العسكري للتحالف بقيادة المملكة وافقت.ولديها الفرصة للانسحاب لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى ولازال من مغامرات الميليشات.

وتابع قائلا سنراقب الالتزام بما اتفق عليه مدركين ماضي الميليشيات في عدم الالتزام.

واشار خيارها الوحيد الالتزام والتنفيذ.