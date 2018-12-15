شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة : اليزيدي...يفضح المتمرد هاني بن بريك بهذه الكلمات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن هاني اليزيدي انتقادات شديدة ضد المتمرد هاني بن بريك نائب رئيس بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا تابعه هناعدن بالقول هاني بن بريك يحاول يسيس ويشخصن الموضوع بيني وبينه ...

وتابع اليزيدي قائلا وهذا اختصاص القضاء والنيابة وهو ما نلتزم به منذ خمسة اشهر والمتهمين بالسجن ...

وخطابي امام المتظاهرين واضح لم اتهم احد وبالنسبة لاتهام هاني بن بريك ورفع صورته فلاعلاقة لي في ذلك ويكفيني تبرئة اسرة الشهيد رحمه الله .

وأشار لكن اول مرة حقيقة اتوقع ان واحد يطلع في قناة يقراء رسائل الوتس ويذكرك ويتهمك بدون دليل ...

وللعلم فعندي عدة صفحات في الفيس بوك وعدة ارقام وتس ولدي عدة اعلاميين لديهم حساباتي ومعلوم تميزي بهم في الاعلام ..

وستكون هذه الكلمات ردي الاول والاخير بهذا الخصوص ...