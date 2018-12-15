مركز الملك سلمان يغيث ناحي الحديدة في لحج بـ66 طناً من السلال الغذائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،امس، 66 طناً و 600 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من ابناء محافظة الحديدة في مديريتي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج.

وذكر المركز ان توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة والتي يستفيد من المشروع 5,400 نازح.