الجيش: الحديدة وموانئها ستكون ممرًا لدخول المساعدات وتأمين خطوط الملاحة

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده عبدالله مجلي، أن التقدم الذي أحرزه الجيش اليمني في مختلف الجبهات القتال وبدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أرغمت المليشيا الانقلابية على الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها، بالإضافة الى مينائي الصليف ورأس عيسى.

وقال العميد مجلي في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية (26 سبتمبر): إن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران رضخت لشروط الحكومة الشرعية المتعلقة بتسليم ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى ومدينة الحديدة.

وأكد المتحدث العسكري اليمني أن مدينة الحديدة وموانئها ستكون عقب انسحاب المليشيا الحوثية منها، ممرًا لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، إضافة إلى تأمين خطوط الملاحة الدولية.

وأشار العميد مجلي إلى أن الجيش اليمني وبناءً على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية عمل جاهدًا خلال الأيام الماضية على تحقيق الأمن والسلام وإنجاح المشاورات التي تمت في السويد رغم التصعيد والهجمات المستمرة التي قامت بها الميليشيات الحوثية في الحديدة وصعدة وصنعاء.

وأطلق المسؤول العسكري اليمني، نداءً إلى من تبقى في صفوف المليشيات الحوثية بأن يعودوا إلى جادّة الصواب، وأن يجعلوا مصلحة الشعب والوطن مقدمة على المصالح الضيقة للميلشيات الحوثية التي تنفذ الأجندة الإيرانية.