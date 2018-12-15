شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إماراتي كبير مقرب من محمد بن زايد يفاجئ الجميع: هادي يجب أن يرحل فالتحالف ليس معه بل مع هذه الجهة؟!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول إماراتي مقرب من ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد إن من المؤكد أن يرحل هادي (يقصد الرئيس عبدربه منصور هادي) بعد استقرار الشرعية.

وقال نائب شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تغريدة في تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" إن دول التحالف العربي "ليست مع هادي إنما مع الدولة اليمنية".

وقد أثارت تغريدة خلفان غضبا واسعا في أوساط اليمنيين كونها إساءة صريحة لرمز من رموز الجمهورية اليمنية بل ورأسها. وتعقيبا على ذلك، اعتبر محمد الجماعي (ناشط صحفي يمني) أن تغريدة خلفان غير موفقة..

وقال: "اذا انت ترغب في التعبير عن وقوف دول التحالف مع الجمهوريه اليمنيه وكسب قلوب اليمنيين لاداعي للإساءه لأحد اهم رموز الجمهوريه وصمام امانها".

وأضاف الجماعي في تغريدة

مخاطبا خلفان: "مهما كانت اخطاء المشير عبدربه منصور هادي الا ان الشعب اليمني يعلم انه صمام امان لجمهوريته وسيادته ومن سيخلفه سيكون من تربيتكم".