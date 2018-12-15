قتلى وأسرى من مليشيا الحوثي الإنقلابية شمالي محافظة الضالع

استعاد الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعده عقب معارضة ضارية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وقال أركان محور علب قائد اللواء التاسع مشاه جبلي، العميد أديب الشهاب، إن قوات الجيش حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز المديرية، وسط فرار لمليشيا الإنقلابية من مواقعها.

وأسفرت المواجهات، بحسب المصدر في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للمليشيا في أحد آبار المنطقة.

وشرعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش في انتزاع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيا في المزارع والطرق العامة.

كما قُتل وأُسر عشرة من مسلحي الإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح أورده موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن وحدات من الجيش شنت قصفاً مدفعياً استهدف تعزيزات للمليشيا الإنقلابية المدعومة من إيران بموقع خارم في قرية الحقب جنوب مديرية دمت .

وأسفر القصف وفقا للمصدر عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا الإنقلابية ، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وأسرت قوات الجيش اليمنية، بحسب المصدر، ثلاثة حوثيين، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية كرش جنوب المديرية ذاتها.