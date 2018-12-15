جنرال هولندي سيقود بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة من هو؟

أكد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في إحاطته المقدمة اليوم الجمعة لمجلس الأمن الدولي أن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت وافق على قيادة بعثة المراقبة على نتائج مشاورات السويد بشأن محافظة الحديدة ووقف إطلاق النار فيها .

وأوضح غريفيث أن كاميرت سيصل مع البعثة خلال أيام ، مشيراً أن وجوده في الميدان بسرعة جزء ضروري من الثقة التي يتعين أن تصاحب تطبيق الاتفاق.

وكاميرت (68 عاما) كان قد قاد قوة من حفظ السلام الاممية في الكونغو وتمكن من نزع سلاح المتمردين هناك بين عامي 2005 و2007.

كما كان سابقا المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة. وقبل ذلك ، كان قائد قوة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.

وكان سابقا المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة. وقبل ذلك ، كان قائد قوة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.

وبحسب المعلومات فان كاميرت سبق وان قاد قوة من حفظ السلام الاممية في الكونغو وتمكن من نزع سلاح المتمردين هناك بين عامي 2005 و2007 .