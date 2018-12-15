بعد اتفاق الهدنة.. اندلاع اشتباكات في الحديدة

اندلعت اشتباكات في الضواحي الشرقية من مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان توصل الأطراف المتحاربة لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد السكان أنّه “سمع دوي إطلاق صواريخ وأسلحة رشاشة قادم من اتجاه ضاحية السابع من يوليو، في شرق المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تتمركز على مشارفها قوات يمنية يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية”.

واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مع الحكومة اليمنية، أمس الخميس، في ختام محادثات السلام التي عقدت في السويد برعاية الأمم المتحدة، على وقف القتال في مدينة الحديدة ومينائها الحيوي.